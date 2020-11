ATHENES, 15 oct (AFP) - Le gouvernement grec a annoncé vendredi qu'il

allait procéder à une nouvelle extension du métro d'Athènes, après celle

effectuée à l'occasion des jeux Olympiques et indiqué que la contruction du

métro de Salonique (nord), deuxième ville du pays, débutera en juillet 2005.

Le métro d'Athènes qui compte actuellement 51,7 km de lignes sera étendu de 23 km d'ici 2009 et de 36 km d'ici 2012, a indiqué le ministre des Travaux publics, Georges Souflias. Au total, 13 nouvelles stations seront construites d'ici 2009 et 19 autres entre 2009 et 2012, contre 47 actuellement.

M. Souflias a d'autre part affirmé que la construction du métro de Salonique "constituait une des priorités fondamentales du gouvernement". Ce projet a connu de nombreuses vicissitudes depuis son lancement il y a plus de dix ans. Un appel d'offres avait été annulé l'été 2003 après l'échec de longues négociations entre le gouvernement et le consortium franco-canadien Bouygues-Bombardier.

Le nouveau cahier des charges comprend la construction d'une ligne centrale de 9,5 km et de 13 stations, unissant la gare de la ville à l'ouest, au quartier de Néa Elvetia à l'est, pour un coût de 1 md EUR. Deux extensions, à l'ouest et à l'est, de 3km et de 8,5 km, sont prévues pour 2012, d'un montant total de 1 md EUR.

Cinq consortiums ont déposé des offres qui seront examinés à la fin octobre. Le maitre d'oeuvre sera choisi en mai 2005, "les travaux commenceront immédiatement après et devraient durer six ans", a affirmé le ministre.