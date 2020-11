PARIS, 9 juil 2004 (AFP) - Deux nouvelles conventions collectives pour les cadres du secteur des bâtiments et des travaux publics ont été signées jeudi par les partenaires sociaux, ont annoncé vendredi dans un communiqué les trois organisations patronales du BTP.

Quatre syndicats (CFE-CGC, CFDT, CFTC et FO) ont signé la convention pour les cadres des travaux publics (environ 20.000 à 25.000 cadres), et seuls deux syndicats (CFTC et FO) ont signé les dispositions concernant le bâtiment (93.000 cadres), selon ces trois organisations (FNTP, FFB et Capeb).

Elles portent sur les déplacements des cadres, les autorisations d'absence pour événements familiaux, qui ont allongées, l'augmentation des périodes d'essai (trois mois renouvelables), des dispositions sur la prévoyance, les classifications et rémunérations ainsi que sur le temps de travail, avec la reprise des annexes signées en 1998.

Ces deux textes, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2005, vont se substituer aux dispositions des actuelles conventions collectives remontant à 1955 et 1956. L'accord sur la mise à la retraite avant 65 ans, signé en avril dernier par quatre syndicats (CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO), doit de son côté entrer en vigueur à "l'automne prochain", précise le communiqué.