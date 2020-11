KIEV, 1er sept (AFP) - La Pologne veut continuer ses consultations avec l'Ukraine sur la possibilité d'utiliser l'oléoduc ukrainien Odessa-Brody pour transporter du brut de la Caspienne vers l'Europe, comme prévu initialement, a annoncé mercredi l'ambassadeur polonais en Ukraine Marek Ziolkowski. Le gouvernement ukrainien a annoncé en juillet que ce pipeline reliant le port d'Odessa sur la mer Noire au terminal de Brody (ouest) serait "temporairement" utilisé en sens inverse pour transporter du brut russe vers la mer Noire.

Cette décision a été critiquée par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Turquie. "Cette situation a sans doute déçu les milieux d'affaires polonais et ne correspond pas aux accords conclus précédemment entre les gouvernements ukrainien et polonais", a déclaré M. Ziolkowski lors d'une conférence de presse. "Nous voulons qu'il y ait des consultations permanentes pour savoir la durée" de l'utilisation en sens inverse et savoir "quand et à quelles conditions on pourra revenir à l'utilisation en sens direct" de cet oléoduc, a-t-il souligné.

Faute de contrats, Odessa-Brody attendait depuis la fin de sa construction en 2002 d'être mis en service. Cette infrastructure peut acheminer jusqu'à neuf millions de tonnes de pétrole par an. Ce projet a été soutenu par Washington, l'Union européenne et Ankara qui souhaitaient que cet oléoduc serve de complément au futur pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et permette ainsi de réduire la circulation de tankers dans le détroit du Bosphore, qui présente des risques écologiques élevés. Les opérateurs d'oléoducs polonais PERN et ukrainien Uktransnafta ont signé vendredi un accord-cadre sur la création d'une société chargée de prolonger le pipeline ukrainien jusqu'à Plock, au centre de la Pologne.