CACHAN, 4 août 2004 (AFP) - Un immeuble désaffecté situé sur le campus

universitaire de Cachan (Val-de-Marne) et occupé par un millier d'immigrés

d'origine africaine depuis plus d'un an, sera évacué progressivement et les dossiers des occupants examinés individuellement, a annoncé mercredi la préfecture.



A l'issue d'une réunion avec des représentants des occupants et des associations les soutenant, le directeur de cabinet du préfet, Pierre Derouche, a précisé à l'AFP que les lieux "seront évacués d'ici à la fin 2004". Les squatteurs, majoritairement Ivoiriens et Maliens, célibataires ou en famille avec quelque 150 enfants, seront evacués de ce bâtiment appartenant au CROUS (oeuvres universitaires) en vertu d'une décision du tribunal administratif de Melun du 14 avril. A l'issue de la réunion, les occupants, dont de nombreuses personnes en situation irrégulière, ont manifesté leur opposition au traitement séparé des dossiers par la préfecture.

Redacteur