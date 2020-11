PARIS, 17 sept 2004 (AFP) - La société Orange France (groupe France

Télécom) comptera plus de 3.000 salariés à Arcueil (Val-de-Marne), au second

semestre 2006, aux Portes d'Arcueil, un quartier "en pleine renaissance",

s'est félicité vendredi le maire DVG Daniel Breuiller.

Le premier opérateur de téléphonie mobile en France, deuxième européen, qui dispose d'une vingtaine de sites en région parisienne, entend ainsi "rationaliser ses finances et améliorer les conditions de travail", selon lui, en installant son siège dans trois immeubles de 45.000 m2 de bureaux. Les travaux ont débuté l'été dernier, sous la houlette de l'architecte François Leclerq et du promoteur Tertial. Cette société voisinera ainsi avec une filiale de Thalès, installée l'an dernier dans un immeuble "Plein Sud" de Paul Chemetov, aux Portes d'Arcueil.

Ce quartier est en pleine rénovation. La grande barre HLM de la Vache Noire (10 niveaux, 200 logements) y sera démolie en 2007 et remplacée par une cité paysagère de deux ou trois niveaux, avec équipement culturel et crèche. "Arcueil se donne un nouveau visage et participe à la dynamique de la Vallée scientifique de la Bièvre (18 communes du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine)", a ajouté le maire, en précisant que cette ville de 18.000 habitants avait bénéficié de l'appui du département pour faire figurer le carrefour de la Vache Noire au contrat de Plan Etat-Région.