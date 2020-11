FRANCFORT (Allemagne), 23 nov (AFP) - L'un des plus grands procès au civil

de l'Histoire de l'Allemagne s'est ouvert mardi devant un tribunal de

Francfort (ouest) opposant Deutsche Telekom à plus de 14.000 petits

actionnaires qui réclament quelque 100 millions d'euros de dommages-intérêts

pour la chute du titre en Bourse.

Les petits porteurs accusent le groupe de télécommunications de leur avoir fournis de fausses informations lors de la mise en Bourse d'une troisième tranche du capital en juin 2000. Deutsche Telekom aurait, selon eux, surévalué la valeur de son portefeuille immobilier et ne les aurait pas prévenu de son projet d'achat de l'opérateur américain de téléphonie mobile VoiceStream, annoncé un mois plus tard.

Introduite au prix de 66,50 euros, l'action Deutsche Telekom avait par la suite vécu une véritable descente aux enfers, tombant jusqu'à 8,59 euros deux ans plus tard. Le groupe explique la chute du titre par des facteurs externes, tel que l'éclatement de la "bulle" internet et des télécommunications. Devant l'ampleur de la procédure -- plus de 2.100 recours ont été déposés --, le président du tribunal, Meinrad Woesthoff, a décidé de ne traiter que 10 recours qui serviront d'exemple pour les autres.