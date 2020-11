Ouverture du pont suspendu de Rion-Antirion, le plus long du monde

ATHENES, 12 août (AFP) - Le nouveau pont suspendu de Rion-Antirion, entre

les golfes de Patras et de Corinthe, et qui relie l'Epire (ouest) et le

Péloponnèse (sud) a été ouvert jeudi après-midi à la circulation automobile, à la veille de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques.



"Les gens se sont précipités en klaxonnant pour être parmi les premiers à traverser", a indiqué à l'AFP un porte-parole des constructeurs. Des queues se sont même formées des deux côtés du pont. Jeudi matin, le pont avait été inauguré officiellement par le ministre des Travaux publics Georges Souflias, qui a souligné l'importance que l'ouvrage devrait avoir dans le développement de la région. La flamme olympique avait traversé le pont dimanche, portée notamment par le sélectionneur de l'équipe grecque de football victorieuse à l'Euro-2004, l'Allemand Otto Rehhagel. Désormais, le temps de passage entre les deux rives sera de quatre ou cinq minutes au lieu des 45 minutes nécessaires auparavant lorsque seuls les ferries effectuaient le trajet. Contrairement aux ferries, il fonctionnera 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Déjà surnommé "le pont des Français" en raison de sa construction par le consortium Gefyra, dirigé par la société française Vinci, l'ouvrage est monté sur quatre piles et s'étend sur une longueur de 2252 m et de 2883 m avec les viaducs d'accès. Cela fait de lui le plus long pont de ce genre au monde. Il a coûté 771 millions d'euros, sans dépassement de budget. Construit dans une région particulièrement sismisque de la Grèce, il a été conçu pour résister à des séismes de plus de 7 sur l'échelle Richter, à des vents extrêmes ou à une collisison avec un pétrolier naviguant à 18 noeuds. Il devait au départ être terminé en novembre 2004, mais les autorités grecques ont fait pression sur les constructeurs pour qu'il soit prêt avec quatre mois d'avance juste avant les Jeux afin de pouvoir mettre en avant un symbole de la modernité de la Grèce. Gefyra dispose d'une concession de 42 ans à compter du début des travaux. Le passage coûtera 9,70 EUR par voiture pour une traversée exceptionnelle, mais Gephyra mettra également en vente des cartes de 10 passages ainsi que des abonnements électroniques. Pour les poids lourds, le prix s'échelonnera entre 15 et 44 EUR et entre 23,50 et 51 EUR pour les autobus. Les piétons pourront traverser le pont, sauf pendant la période des jeux Olympiques pour des raisons de sécurité. Les quatre piles qui supportent le pont, et surtout leurs fondations, constituent la véritable prouesse technique de ce chantier, entamé en 1999. Le lit de la mer sur lequel elles reposent a été spécialement préparé afin de neutraliser les effets des séismes si fréquents et violents dans la région. Au cours des 30 dernières années, deux séismes de plus de 6,5 degrés sur l'échelle ouverte de Richter ont en effet été enregistrés. Le sol a été stabilisé en y insérant de gigantesques tubes d'acier de 25 à 30 mètres de longueur et deux mètres de diamètre à partir d'une barge unique au monde, entre 100 et 150 tubes par piles. Puis, une épaisse couche de gravier sur laquelle elles reposent a été déposée.

Redacteur