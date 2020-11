LONDRES, 4 nov (AFP) - Le groupe maritime britannique Peninsular and

Oriental Steam Navigation (P and O) a fait état jeudi d'une hausse de 18% des

conteneurs transitant dans ses ports au 3ème trimestre, à 3,54 millions

d'équivalents vingt pieds (evp).

Le volume total du trafic de conteneurs depuis le début de l'année s'établit à 10,18 millions evp (taille standard d'un conteneur et unité de mesure commune dans cette industrie), a précisé P and O dans un communiqué. P and O, ancien fleuron de la marine marchande britannique, recentre ses activités sur la gestion des ports, qui représente désormais les deux-tiers de son bénéfice opérationnel.

Les activités déficitaires de ferry, que le groupe est en train de réduire, ont stagné. Le nombre de passagers est resté comparable à celui de l'an dernier à la même époque, à 4,385 millions contre 4,372 millions. Le nombre de véhicules de tourisme transportés a atteint 859.000 contre 857.000 au 3ème trimestre 2003. P and O a transporté davantage de camions (493.000 contre 457.000, soit une hausse de 8%), mais les tarifs ont baissé en moyenne de 8% sur un an.

P and O, qui est désormais un des leaders mondiaux de la gestion des ports et de la logistique portuaire, a annoncé fin septembre la suppression de 1.200 emplois dans la division de ferries trans-Manche à destination de la France, dont les pertes au premier semestre 2004 sont estimées à 25 millions de livres (37,3 millions d'euros), contre 19 ML un auparavant.

Le plan de restructuration est "sur les rails", précise le communiqué. P and O table sur le boom actuel du transport maritime, dû à la hausse des cours des matières premières, et notamment du pétrole, mais aussi à une forte hausse de la demande, surtout chinoise.

Ces chiffres ont été mal accueillis par le marché: à 12H30 GMT à la Bourse de Londres, P and O cédait 0,56% à 268,75 pence, dans un marché en baisse de 0,27%.