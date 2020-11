PARIS, 8 juil 2004 (AFP) - Patrick Le Hyaric, directeur de L'Humanité,

estime qu'"on assiste à un véritable Big-Bang du paysage médiatique", à "une concentration de la presse, jamais connue jusque là dans notre pays", dans un article à paraître vendredi dans le quotidien.



Rappelant le rachat de la Socpresse par le groupe Dassault, puis le projet d'entrée de TF1 et Bouygues dans le capital, M. Le Hyaric affirme: "l'objectif immédiat de cette opération est d'accaparer la plus grande masse de la manne publicitaire".

"Dans ces conditions, les éditeurs indépendants sont menacés d'asphyxie pure et simple à court terme", poursuit-il. "Cette concentration a également pour dessein la création et le développement de réseaux privés de télévisions locales venant concurrencer le réseau public de France 3", estime M. Le Hyaric.

"La constitution de tels groupes monopolistiques pose un problème de fond à la société française. Ce sont les citoyens, quelle que soit la chaîne de télévision qu'ils regardent, quel que soit le journal qu'ils lisent, qui payent la part des dépenses astronomiques de communication publicitaire incluse dans le prix des produits qu'ils consomment".

"Voulons-nous vivre demain dans un pays avec des kiosques à journaux aussi vides et uniformes que le débat d'idées? (...) Acceptons-nous l'aseptisation avec une presse détenue par quelques groupes, distillant une information unique sur un mode de traitement unique? Évidemment non!", s'exclame M. Le Hyaric."Pour cela, la presse écrite doit disposer des moyens d'exercer ses multiples fonctions". L'Etat, poursuit M. Le Hyaric, doit "envisager des moyens nouveaux pour aider les entreprises de presse écrite indépendante. L'Etat peut-il rester silencieux et inactif quand les mêmes groupes de presse qui se constituent vivent pour une part de commandes publiques?"

M. Le Hyaric réitère "solennellement" sa demande au gouvernement "de tenir une conférence nationale pour la sauvegarde et le développement du pluralisme de la presse et de l'édition indépendante".