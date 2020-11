SYDNEY, 29 mars 2005 (AFP) - Le conseil d'administration de l'entreprise

hydro-électrique australienne Pacific Hydro a annoncé mardi avoir recommandé à

ses actionnaires d'accepter une offre de rachat de 4,50 dollars australiens

(3,46 USD) par action lancée par le groupe espagnol de BTP et services Acciona.

L'offre, qui est conditionnée à une acceptation par au moins 90% des actionnaires de Pacific Hydro, valorise cette dernière à 709 M AUD. L'offre doit aussi être déclarée conforme à la législation australienne sur les investissements étrangers. En octobre, Pacific Hydro avait indiqué avoir été approchée par plusieurs groupes en vue d'un rachat, faisant grimper le cours de l'action de 39%.

En Espagne, Acciona a affirmé avoir conclu un accord "irrévocable" pour l'achat de 15,7% des actions de Pacific Hydro, détenues par AEP investments Co., le second plus important actionnaire du groupe hydro-électrique.

Selon le patron d'Acciona, Jose Manuel Entrecanales, l'achat de Pacific Hydro "renforcera notre présence en Asie du sud-est et en Amérique Latine".