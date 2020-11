PANAMA, 2 fév (AFP) - L'Etat panaméen a été condamné mercredi à indemniser à hauteur de 32,5 millions de dollars (24,6 millions d'euros) un entrepreneur français après avoir renié un contrat conclu en 2002 pour la construction d'une gare routière, a annoncé la Chambre panaméenne de la construction.

Laurent Marc Parienti et le consortium De Lesseps Holding Corporation avaient remporté en juin 2002 l'appel d'offre pour cette construction dans la province de Colon, dans le nord du Panama, mais le chantier a finalement été confié à une autre entreprise, composée de chefs d'entreprises et politiciens panaméens. Le ministre de l'Economie et des Finances, Ricaurte Vasquez, a déclaré qu'il allait examiner le dossier pour voir s'il était possible de faire appel.

