BORDEAUX, 24 juin 2005 (AFP) - Le PDG d'Alstom France, Thierry Best, a présenté vendredi à Bordeaux "ses excuses" aux Bordelais pour la panne qui a interrompu pendant vingt-quatre heures le trafic sur une des trois lignes du tramway en raison d'un problème des câbles d'alimentation par le sol (APS).

De son côté, Alain Rousset, le président PS de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), a jugé les pannes techniques "insupportables" et souhaité que tout soit réglé d'ici "huit à dix mois", menaçant à défaut de remettre des caténaires sur les portions APS. "Je le regretterais mais s'il le faut, je le ferai", a-t-il affirmé lors d'un point presse.

Depuis son inauguration à marche forcée, en décembre 2003, l'APS a affronté de multiples pannes. Peu après, M. Best présentait "au nom d'Alstom" ses excuses aux Bordelais en soulignant que "jeudi avait été une journée particulièrement pénible pour l'ensemble des passagers du tramway".

"L'incident qui s'est produit mercredi soir ne remet absolument pas en cause la confiance que nous avons dans le système d'alimentation par le sol", a-t-il souligné au cours d'une conférence de presse.

Cette panne était d'autant plus malvenue que le président du Salvador Antonio Saca s'était spécialement déplacé à Bordeaux jeudi pour découvrir le tramway et son système APS, qui permet d'éviter les cables disgracieux dans les centres historiques mais coûte plus de trois plus cher au km que les catenaires.

La panne, qui a affecté la ligne A du tramway sur son parcours en APS, est liée à un problème du câble général d'alimentation électrique situé sur le pont de Pierre qui enjambe la Garonne. Mercredi, "le coup de chaleur, même s'il n'était pas exceptionnel, a dégradé de manière accélérée" la gaine du câble et "déclenché un court-circuit", selon Alstom.

"Les câbles sont aujourd'hui notre bête noire: quand un court-circuit se produit, il est furtif et ne signale pas l'endroit où il se produit, il faut y aller par tâtonnement pour résoudre le problème", a dit M. Best. Alstom compte changer cet été le câble électrique pour le remplacer par des câbles à trois fils sur environ 1 km.

Vendredi midi, la ligne A a connu une nouvelle panne d'une demi-heure, en raison d'un problème au niveau d'un boîtier APS.