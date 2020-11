PARIS, 31 déc 2004 (AFP) - Le feu vert de la Commission départementale

d'équipement commercial (CDEC) à l'implantation d'un centre commercial de

76.000 m2 porte d'Aubervilliers (nord de Paris) est paru jeudi dans les

journaux d'annonces légales, a indiqué vendredi le CERF (Créateurs d'Emplois

et de Richesses de France).

La CDEC a approuvé ce projet le 22 décembre dernier avec l'aval des élus et des représentants des consommateurs. Une première version du projet, bien plus étendue -- avec notamment un méga-hypermarché Carrefour -- avait été bloquée par la justice en avril 2002 suite aux recours d'associations de commerçants et d'artisans et de la mairie de Paris.

Baptisé "Quartier commercial du Canal" car il côtoie le Canal Saint-Martin, ce centre commercial prévu sur la vaste friche industrielle de la porte d'Aubervilliers rassemblera un hypermarché de 4.100 m2, un parking souterrain de 2.800 places et 42.000 m2 de commerces au total, dont 18 moyennes surfaces de meubles, habillement, loisirs.... Il doit créer 2.000 emplois avec un chiffre d'affaires prévu de 200 millions d'euros.

La maquette prévoit aussi 12.000 m2 d'espaces verts au bord de l'eau, un musée de la télévision, "TV-Cité", où l'INA (Institut national de l'audiovisuel) montrera ses 60 ans d'archives, une dizaine de restaurants et 20.000 m2 de bureaux. Les opposants, dont le Cerf, disposent de deux mois pour déposer un recours. Après cette date l'autorisation deviendra définitive, a précisé le Cerf, pour qui ce projet est "surdimensionné par rapport aux besoins locaux" et entraînera "la destruction d'emplois sur d'autres communes et en particulier Paris".

En avril 2002, suite aux recours de 26 associations de commerçants et d'artisans et la mairie de Paris, le tribunal administratif de Pontoise avait annulé l'autorisation de la première version du centre commercial. Le projet initial, très controversé mais soutenu par la Ville d'Aubervillers, prévoyait un hypermarché de 12.000 m2, un parking de 4.500 places et 52.000 m2 de commerces. Le tribunal avait argué de raisons de forme et de fond (impact sur l'environnement, le commerce, la circulation...) et jugé que l'enseigne d'hyper retenue, Carrefour, était en position dominante.

Les deux promoteurs, les EMGP (Entrepôts des magasins généraux de Paris, filiale de la Caisse des dépôts), qui possèdent ces immenses terrains au nord de Paris, et Klépierre (groupe BNP Paribas), avaient alors présenté en juin dernier un projet profondément remanié pour répondre à ces critiques. Le nouveau projet a cette fois été concerté avec toutes les communes environnantes y compris Paris, ainsi que l'Etat. La surface de l'hypermarché a été réduite des deux tiers et la surface totale des commerces de 20%. L'architecture se veut conviviale: des immeubles peu élevés avec beaucoup de verre, de bois et de briques, et des alignements rappelant les docks du XIXème siècle aux toitures à deux pentes.

Un "morceau de ville", aux antipodes des centres commerciaux type "boîte à chaussures au milieu d'un parking", selon les promoteurs, qui espèrent obtenir le permis de construire début 2005 pour ouvrir au public en 2008. La "zone de chalandise" (clientèle potentielle) atteint selon eux près d'un million de personnes, dont celles de plusieurs arrondissements de Paris. Le centre compte surtout capter les clients des alentours qui jusque là fréquentaient la zone commerciale de Paris-Nord ou le centre de Paris. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus vaste de 100.000 m2 de bureaux appelé "Parc du Millénaire".