TOKYO, 13 oct (AFP) - Le milliardaire et patron de Seibu a annoncé mercredi

qu'il démissionnait de ses fonctions à la tête des entreprises du groupe, afin

d'affronter ses responsabilités dans une affaire de fausse déclaration sur

actions.

"Je suis confronté à une grave responsabilité", a déclaré M. Tsutsumi lors d'une conférence de presse, en expliquant que sa démission faisait suite à une correction officielle mercredi du nombre d'actions de Seibu Railways détenues par Kokudo, de 43,16% à 64,83%.

M.Tsutsumi a également indiqué qu'il ignorait qu'une fausse déclaration avait été diffusée. Un responsable du groupe a déclaré que "l'affaire fait l'objet d'une enquête". Les actions de Seibu Railways étaient examinées mercredi en vue d'un possible retrait de la cote, a annoncé la Bourse de Tokyo. Seibu est un empire commercial japonais dont les activités s'étendent de l'immobilier au commerce de détail et au transport ferroviaire.

Yoshiaki Tsutsumi, considéré comme l'homme le plus riche du monde par le magazine américain Forbes en 1990, a annoncé qu'il quittait la présidence du conseil d'administration de ses entreprises, parmi lesquelles Prince Hotel, Seibu Construction et Kokudo, qui contrôle Seibu Railway Co. Ltd. Il avait démissionné de son poste de président du conseil d'administration de Seibu Railway en avril, à la suite d'un scandale de racket, mais était resté à la tête de Kokudo pour contrôler indirectement le transporteur ferroviaire.