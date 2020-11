PARIS, 12 juil 2005 (AFP) - Un pesticide autorisé en France jusqu'au début des années 90, le chlordécone, a des effets toxiques pour l'environnement mais encore indéterminés chez l'homme, selon un rapport parlementaire publié mardi.

Le chlordécone n'a été utilisé en pratique qu'en Martinique et en Guadeloupe parce qu'il sert à éliminer les charançons des bananes. Il va persister dans les sols antillais pendant "plusieurs siècles", selon le rapport d'une mission d'information constituée en octobre 2004 à la demande des députés des deux îles et présidée par Philippe Edmond-Mariette (Non-Inscrit, Martinique).

Dans l'attente de plusieurs études épidémiologiques en cours, rien ne permet de dire que le chlordécone ait des effets toxiques sur l'homme comme ceux déjà avérés chez les rats (cancer de la prostate, baisse de la fertilité notamment), souligne le document.

Le chlordécone a d'abord été fabriqué aux Etats-Unis et commercialisé à partir de 1958 sous le nom de Képone, essentiellement pour l'exportation vers l'Amérique du sud. Il a été interdit en 1976 et effectivement retiré de la vente deux ans plus tard.

En France, il a été fabriqué et commercialisé à partir de 1981 sous le nom de Curlone. Interdit en 1990 avec une tolérance de deux ans, il a fait l'objet de deux dérogations du ministère de l'Agriculture, en mars 1992 et février 1993, qui ont prolongé son utilisation jusqu'au 30 septembre 1993.

Des effets du produit dans l'eau ont été découverts qu'en 1999 et entre-temps éliminés par la mise en place de traitements appropriés. La persistance du curlone dans les sols a été établie en 2002 après la découverte de traces dans des légumes antillais (dachine et ignane) et de stocks non détruits.