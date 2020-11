Pierre et Vacances veut développer ses ventes directes et internet

PARIS, 9 déc 2004 (AFP) - Le groupe d'immobilier de vacances et de loisirs

Pierre et Vacances a annoncé jeudi qu'il comptait développer ses ventes

directes à l'international et porter à 16% en 2007 du total le chiffre

d'affaires de ses ventes sur l'internet.

Le PDG de Pierre et Vacances Gérard Brémond, a précisé lors d'une conférence de presse pour les résultats annuels que le chiffre d'affaires touristique sur l'internet pourrait atteindre jusqu'à 25% du total en 2009. Un investissement de 10 millions d'euros a été engagé sur l'exercice 2003-2004 pour l'acquisition de matériel informatique qui va permettre au groupe de mettre en place un nouveau système de réservation, a-t-il dit. M. Brémond a indiqué que les réservations pour la saison d'hiver étaient "comparables à celles des années précédentes, qui étaient excellentes". Il s'est félicité des résultats de l'exercice 2003/04, clos le 30 septembre, estimant que "le groupe a bien résisté dans une conjoncture économique difficile". Pierre et Vacances a annoncé mercredi soir un bénéfice net part du groupe de 59,5 millions d'euros, en hausse de 25,7% sur l'exercice précédent. M. Brémond a estimé que la prévision annoncée pour 2004/05 d'un résultat net courant de 57 M EUR était un "challenge" pour lequel le groupe était "mobilisé" et fait état de bonnes perspectives, notamment dans son activité immobilière avec un niveau élevé de réservations pour les années à venir, ainsi que d'un développement à l'international.

