MILAN (Italie), 25 fév (AFP) - Le groupe industriel italien Pirelli (câbles, pneus, immobilier) a dégagé un bénéfice d'exploitation en hausse de 42% en 2004 à 380 millions d'euros, contre 268 millions d'euros un an plus tôt, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Ce résultat a été obtenu grâce aux efforts de concentration sur les segments à plus forte valeur ajoutée et aux restructurations, dans le secteur des câbles en particulier, a-t-il précisé dans un communiqué. "Les performances de tous les secteurs ont bénéficié des efforts de focalisation sur les segments à plus fortes valeur ajouté", indique t-il. Dans le secteur des câbles et télécoms, sinistré depuis l'explosion de la bulle internet, le groupe dirigé par Marco Tronchetti Provera juge que "les actions d'amélioration de rentabilité", en clair les réductions de coûts et fermetures de sites, ont porté leurs fruits.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 6,9% (+3,4% hors effets de change et de périmètre) à 7,13 milliards d'euros, contre 6,67 mds EUR en 2003, a-t-il précisé.

Ces résultats sont supérieurs aux attentes des analystes interrogés par AFX, qui attendaient un bénéfice opérationnel de 342 à 365 M EUR et un chiffre d'affaires entre 6,9 et 7,13 mds EUR.

Dans le secteur des câbles électriques, les ventes ont progressé de 9,5% à 2,89 mds EUR tandis que le bénéfice d'exploitation a bondi de 43% à 118 millions d'euros.

Dans les câbles et systèmes de télécoms, la perte d'exploitation a été réduite à 15 M EUR (-39 M EUR en 2003), incluant 6 M EUR relatifs à un accord de participations croisées avec Alcatel dans les câbles sous-marins et 10 M EUR pour le lancement de technologies optiques dans l'internet rapide.

Une fois ces éléments déduits, le groupe estime qu'il a donc atteint "l'équilibre opérationnel" dans cette activité.

Dans le secteur des pneus, les ventes ont augmenté de 11,5% (pro forma) à 3,25 milliards d'euros, en majeure partie grâce à une hausse des volumes, tandis que le résultat d'exploitation a augmenté de 25% à 275 millions d'euros,s soit "le meilleur résultat depuis 10 ans". Autre branche d'activité de Pirelli, l'immobilier avec la filiale Pirelli RE, voit son chiffre d'affaires progresser de 29% à 1,97 md EUR et son résultat d'exploitation atteindre 157 M EUR (+23%).