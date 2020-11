NEW YORK, 14 juil (AFP) - L'architecte Daniel Libeskind, chargé de la

reconstruction du World Trade Center de New York, anéanti par les attentats

du 11 septembre 2001, poursuit en justice le détenteur du bail du site pour

obtenir le paiement de ses honoraires, a-t-on appris mercredi auprès de son

avocat.

La plainte, dans laquelle M. Libeskind réclame à Larry Silverstein 843.750 dollars d'honoraires, a été déposée mardi à Manhattan auprès de la Cour suprême de l'Etat de New York, selon le cabinet de son défenseur, Edward Hayes.

Au-delà de la controverse financière, ce recours semble en fait surtout officialiser la rupture entre les deux hommes, l'architecte américain d'origine polonaise Daniel Libeskind, choisi en février 2003 pour son plan de reconstruction, ayant été depuis de plus en plus écarté par Larry Silverstein, qui a fait entrer ses propres architectes dans le projet.

Depuis le début, M. Silverstein avait exprimé sa réticence à l'égard des plans de M. Libeskind qui, selon lui, ne prévoyaient pas suffisamment d'espaces de bureaux. Le désaccord autour des honoraires était au centre de discussions entre les deux parties depuis des semaines.

Larry Silverstein, via son porte-parole Howard Rubenstein, s'est dit "surpris" par le dépôt de cette plainte. Selon lui, M. Libeskind semblait avoir accepté le principe d'un médiateur pour régler ce différend.

"Daniel Libeskind a déjà reçu des millions de dollars de la part du LMDC (Lower Manhattan Development Corporation, organisme chargé de réhabiliter le quartier, NDLR) et de l'Autorité portuaire (propriétaire du terrain, NDLR), et est incapable de fournir de quelconques feuilles d'honoraires et de présence ou tout autre document pouvant justifier un paiement supplémentaire de plus de 800.000 dollars", ajoute-t-il dans un communiqué.

Ce nouveau couac intervient 10 jours après la pose de la première pierre de la "Tour de la Liberté", l'immense gratte-ciel au coeur du nouveau World Trade Center.

Selon Larry Silverstein, la bataille avec M. Libeskind "ne modifiera en rien le calendrier pour la construction de la Tour de la Liberté". Surmonté d'une antenne de télécommunications, le gratte-ciel, qui mesurera plus de 541 mètres, doit être achevé en 2008 ou 2009. Outre la Tour, le site comprendra quatre immeubles de bureaux, et devra être terminé pour 2013 pour un coût estimé à 12 milliards de dollars.