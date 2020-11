PARIS, 4 nov 2004 (AFP) - L'Union nationale des centres communaux d'action

sociale (Unccas), réunie jeudi en congrès à Paris, a indiqué qu'elle avait

proposé deux amendements au plan Borloo pour encourager le développement de la

coopération sociale entre les petites communes en milieu rural.

"21.000 communes (ndlr: sur plus de 36.000 en France) ont moins de 500 habitants", a rappelé à l'AFP le président de l'Unccas, Patrick Kanner, adjoint PS au maire de Lille et vice-président du Conseil général du Nord, soulignant "leurs faibles moyens financiers et humains pour mener une réelle politique sociale locale".

"31.000 communes adhérents à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, communautés de communes ou communautés urbaines)", poursuit-il. A partir de ce constat, l'Unccas suggère d'encourager la création de "centres intercommunaux d'action sociale", pour prendre en charge l'action sociale des petites communes.

Le Sénat examine actuellement le projet de loi de programmation sur la cohésion sociale de M. Borloo, avant d'autres débats à l'Assemblée fin novembre. L'Unccas affirme fédérer 3.300 centres d'action sociale, principalement dans les villes de plus de 10.000 habitants.

D'après l'Unccas, ces centres emploient 82.000 agents, servent 10 millions de repas par an pour les personnes âgées et dans les cantines scolaires. Instance paritaire (élus/associations), les centre d'action sociale sont les héritiers des bureaux de bienfaisance (sous la Révolution), puis des bureaux d'aide sociale. Juridiquement, ce sont des "établissements publics administratifs".