PARIS, 26 jan 2005 (AFP) - Le président du groupe des Verts au Conseil de Paris René Dutrey a fait état mercredi d'un "déblocage" dans le conflit avec la mairie sur le plan local d'urbanisme (PLU), qui doit être présenté lundi au Conseil de Paris.

M. Dutrey a déclaré à l'AFP qu'il y avait eu "déblocage" de la situation après sa rencontre ce mercredi avec le maire Bertrand Delanoë. De nouvelles négociations sont en cours avec "des perspectives nouvelles" notamment sur "la maîtrise du développement des surfaces de bureaux" dans la capitale, a-t-il dit. Il a estimé cependant que les inquiétudes n'étaient "pas encore levées". Le PLU doit définir pour les 20 années à venir les options de la capitale en matière de densité de construction, préservation du patrimoine, aménagement des espaces libres, logement social, espaces verts. Lundi, M. Dutrey et le Vert Jean-François Blet s'étaient dits "inquiets" de ce "plan libéral d'urbanisme", déplorant notamment la priorité donnée "au développement des bureaux au détriment des logements" et la "volonté de densifier le bâti".

Mercredi, dans un communiqué, deux des adjoints Verts au maire, Yves Contassot (jardins et propreté) et Christophe Girard (culture), se dissociaient de la position du groupe, jugeant que le projet "s'oppose à une vision libérale, ringarde ou conservatrice, et garantit que le développement du logement social est possible, tout en préservant l'emploi sans pour autant accroître la densité de certains quartiers". Ils affirmaient qu'ils voteraient le projet.

Denis Baupin, adjoint Verts aux transports, avait déjà fait valoir lundi que ce projet représentait "l'équilibre de la majorité municipale", même s'il pouvait encore être affiné. M Dutrey a regretté la publication du communiqué de MM. Contassot et Girard, indiquant que la position des Verts sur le PLU serait adoptée lundi par le groupe.