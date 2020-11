LILLE, 3 août 2005 (AFP) - La région Nord-Pas-de-Calais a enregistré en juillet des précipitations très supérieures aux normales, qui n'ont cependant pas permis de relever le niveau des nappes phréatiques, a-t-on appris mercredi auprès de Météo-France et de l'Agence régionale de l'eau.

Alors que de nombreux départements français sont touchés par la sécheresse, dans le Nord, 173,2 millimètres de pluie sont ainsi tombés en juillet à Lille-Lesquin, contre 61,2 en moyenne entre 1971 et 2000, 143,2 à Steenvoorde contre 59,3 et 117 à Valenciennes contre 70,5. Dans le Pas-de-Calais, il a plu deux fois plus qu'habituellement en juillet, notamment dans l'est du département.

Ces cumuls s'expliquent notamment par de violentes pluies orageuses qui se sont abattues les 3 et 4 juillet sur la région. Météo-France avait alors relevé 69,3 mm de pluie à Steenvoorde et 123 mm à Fiefs (Pas-de-Calais). Selon l'Agence de l'eau Artois-Picardie, ces fortes précipitations "ne reconstituent pas les réserves".

"La pluie qui recharge les nappes phréatiques tombe entre novembre et février. Avant et après, la végétation en absorbe la quasi-totalité", a expliqué à l'AFP Christine Pericq, responsable de la communication. Les pluies de juillet permettent en revanche d'éviter des prélèvements sur les réserves, en réduisant notamment les arrosages des particuliers.

L'hiver dernier, il n'avait "pas beaucoup plu" dans la région, ce qui avait limité la reconstitution des réserves, selon l'Agence de l'eau. Selon Météo-France, la situation de juillet n'a rien "d'extrême". En août 2004, il avait ainsi plu deux fois plus qu'habituellement.