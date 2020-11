ROUEN, 18 oct 2004 (AFP) - 23.354 habitants de Seine-Maritime sont privés

d'eau potable, à la suite de pluies très importantes qui se sont abattues ces

derniers jours, selon un nouveau bilan de la Direction départementale des

affaires sanitaires et sociales (DDASS), publié lundi.

24 communes (en totalité) et 12 (en partie) reçoivent une eau colorée et trouble. Des particules d'argiles et de limons ont été entraînées dans les nappes souterraines par des pluies très importantes qui ont provoqué l'érosion des terres, a indiqué la DDASS.

Elle a précisé que "ce phénomène peut être associé à une contamination bactérienne". Les communes concernées relèvent de syndicats intercommunaux des eaux situés près du Havre, dont celui de Criquetot l'Esneval (avec 9.487 habitants), et celui de Saint-Romain de Colbosc (6.488 habitants).