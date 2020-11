PARIS, 4 nov 2004 (AFP) - Plus de 9 millions de m2 de terrains inutilisés,

appartenant à l'Etat, seront mis sur le marché dans les dix ans à venir, dont

1,3 million de m2 dans les trois prochaines années, afin de construire des

logements en Ile-de-France où la pénurie d'habitations est criante.

Sur la base de programme accueillant des logements et des activités, les 9.300.000 m2 pourraient permettre la réalisation d'environ 40.000 logements, selon le ministère de l'Equipement.

Pour se faire le ministre Gilles de Robien a signé jeudi des conventions avec la RATP, la SNCF et Réseau ferré de France (RFF), qui se sont engagés à libérer 220.000 m2 pour la RATP et 2.610.000 m2 pour la SNCF et RFF. L'idée de récupérer terrains d'Etat ou friches industrielles propriétés de grandes entreprises publiques n'est pas nouvelle.

Jusqu'à présent, elle ne s'était pas concrétisée, faute de concertation avec les élus locaux, de frictions entre les entreprises et d'absence de consensus sur le prix des terrains à céder. Par ailleurs, l'Agence foncière technique de la région parisienne (AFTRP), qui gère des terrains pour le compte de l'Etat, mobilisera 5.820.000 m2. Le ministère de l'Equipement est en outre propriétaire en direct de terrains acquis notamment pour la réalisation de routes et d'autoroutes, dont les projets ont été abandonnés. Dans les dix ans, ce sont 650.000 m2, qui seront ainsi sur le marché.

"Je suis convaincu que l'Etat doit savoir donner l'exemple et remettre sur le marché les terrains dont il n'a plus l'utilité à court, moyen ou long terme", a déclaré M. de Robien, lors de la signature de ces conventions en présence du président de RFF, Jean-Pierre Duport, et du directeur général exécutif de la SNCF, Guillaume Pepy.

"Les besoins de construction de logements en Ile-de-France sont estimés par tous les experts à environ 50.000 logements par an. Aujourd'hui, nous en construisons à peine 35.000", a-t-il déploré. Aucune indication sur les prix moyens auxquels ces terrains pourraient être vendus n'a été donnée.

"Nous sommes soucieux qu'un juste prix soit fixé pour la cession de ces terrains. Il ne s'agit pas de brader le patrimoine public", a souligné Dominique Figeat, responsable de la délégation à l'action foncière, chargée de mettre en oeuvre le programme. Jeudi, Gilles de Robien a survolé en hélicoptère une dizaine de terrains dont les projets immobiliers pourraient voir le jour dans les prochaines années, a constaté une journaliste de l'AFP. Ainsi à quelques encablures du château de Versailles (Yvelines), une parcelle, actuellement occupée par la direction départementale de l'équipement, doit être cédée début 2006 pour accueillir une cinquantaine de logements sociaux, avec une livraison attendue fin 2007.

A Massy dans l'Essonne, RFF et la SNCF céderont d'ici 2005 une parcelle destinée à la construction de 1.000 logements. Dans les trois ans à venir, ce sont 13.000 m2 de docks à Saint-Ouen, propriété de RFF et la SNCF, qui vont être mobilisés. Enfin, dans le 15e arrondissement de Paris, 200 logements seront réalisés par l'OPAC à court terme sur un terrain vendu par la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Gilles de Robien s'est engagé à présenter un bilan tous les six mois. Le ministère entend étendre cette initiative à d'autres régions et doit procéder au recensement de terrains mobilisables en Aquitaine, Alsace, Bretagne, Picardie, et Rhône-Alpes.