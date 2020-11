PARIS, 28 fév 2005 (AFP) - L'appel à candidatures pour le dépôt de projets

de "pôles de compétitivité" destinés à relancer la politique industrielle

française depuis les régions, clos lundi soir, a été dépassé par son succès,

ce qui laisse présager de difficiles arbitrages.

Selon le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement des territoires Gilles de Robien, interrogé lundi matin à la radio BFM, il pourrait y avoir "pas loin de 100 projets", associant entreprises, centres de formation et unités de recherche.

Il citait le chiffre de 80 la semaine précédente, estimant déjà que l'appel - annoncé le 14 septembre lors d'un Comité interministériel d'aménagement du territoire (Ciadt) et lancé le 2 décembre - avait "atteint son premier but" en créant "une effervescence dans les régions".

M. de Robien a indiqué que la liste des projets retenus doit être communiquée le 8 mars. Il a prévenu que l'enveloppe de subventions publiques étant limitée sur trois ans à 750 millions d'euros, dont environ la moitié de budget de l'Etat, seul "un certain nombre" sera retenu.

Lundi matin, il a évoqué le nombre de "5 à 10" pour une première sélection, précisant toutefois qu'il "n'en sait rien". Ces projets bénéficieront de subventions publiques, d'exonérations d'impôt sur les sociétés et d'allègements de charges sociales. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait en novembre recommandé aux préfets de région de veiller à ce que le nombre de dossiers déposés soit "raisonnablement limité", en rappelant aux candidats le haut degré de sélectivité exigé.

Les projets qui n'auront pas été retenus dans le cadre de l'enveloppe "pôles de compétitivité" auront une deuxième chance, dans le cadre d'un "deuxième niveau" de projets, des "pôles d'excellence", a expliqué le gouvernement.

"Les critères de sélection seront objectifs"

Toutefois, le ministre l'a reconnu à plusieurs reprises, le financement de ces "pôles d'excellence" reste totalement à définir.

"Les critères de sélection seront objectifs, a affirmé lundi le ministre concernant les pôles de compétitivité, "là où les besoins se feront sentir".

Il a aussi évoqué une "question de taille": les "pôles de compétitivité" seraient de taille "internationale" et les pôles "d'excellence" de taille "européenne". Les critères d'appartenance politique "n'entreront pas en ligne de compte", a affirmé récemment M. de Robien. 24 des 26 régions françaises sont dirigées par la gauche.

Les régions ayant jusqu'ici déposé le plus de projets sont les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) et Rhône-Alpes. Rhône-Alpes a ainsi annoncé un projet sur les "nouvelles technologies de l'énergie" comportant 28 sous-projets impliquant 40 entreprises sur trois départements. L'Ile-de-France a présenté un projet "santé-biotech", le Languedoc-Roussillon et la Bretagne sur l'agroalimentaire, la région de Grasse (Alpes-Maritimes) dans la parfumerie. Le textile du Nord a monté un projet réunissant 400 entreprises, l'Alsace vise les sciences de la vie, et deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine, sont unies pour un projet aéronautique.

La "labellisation" des projets retenus aura lieu après leur examen par plusieurs instances lors d'un Ciadt "avant le 14 juillet". Auparavant, les dossiers auront été soumis à l'examen d'un groupe de travail interministériel et d'un groupe d'experts qualifiés dans les domaines financier, industriel et scientifique.