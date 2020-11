CHARTRES, 29 avr 2005 (AFP) - Le ministre de l'Economie Thierry Breton a annoncé vendredi que le gouvernement dévoilerait la liste des pôles de compétitivité d'ici à la fin juillet, au cours d'un déplacement sur un site candidat à Chartres.

(Breton) Nous avons terminé la première phase aujourd'hui. (...) Puis, il y aura une réflexion interministérielle avant un Ciadt (Comité interministériel d'aménagement du territoire) qui se tiendra avant fin juillet au cours duquel on annoncera les labels, a-t-il déclaré. Le ministre a en revanche souligné qu'il n'y avait pas un nombre déterminé préalablement de dossiers qui seront effectivement retenus.

Les critères de sélection sont multiples: la crédibilité, la masse critique, la visibilité, la synergie entre les acteurs et surtout avoir une visibilité et une lisibilité suffisante pour être armé dans la compétition mondiale, a-t-il ajouté.

L'appel à projets pour obtenir le label pôle de compétitivité, lancé du 4 décembre au 28 février, a suscité le dépôt de 105 dossiers dans différents secteurs d'activité (agroalimentaire, biotechnologies, industrie, transport, textile, mécanique, etc).

M. Breton s'est rendu vendredi sur un site candidat au label, la cosmetic valley, association créée il y a dix ans et qui regroupe aujourd'hui 200 entreprises. Il a visité deux usines (l'usine Guerlain et l'usine Adonis qui produit des composants à partir de végétaux destinés aux secteurs de la pharmacie et de la cosmétique).

En marge de la visite, M. Breton, qui était interrogé sur la montée du chômage, a estimé qu'il y avait une vraie situation préoccupante dans le bâtiment, l'hôtellerie et la restauration. Tout le problème réside dans l'inadéquation entre les offres d'emplois et la demande, a-t-il également commenté, rappelant que le nombre d'offres non satisfaites avait augmenté de 6%.

Le chômage a progressé de 0,3% en mars, après 0,7% en janvier et 0,5% en février. Le nombre de demandeurs d'emplois en France avoisine la barre des 2,5 millions de personnes. Il touche désormais 10,2% de la population active.