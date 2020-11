PARIS, 12 juil 2005 (AFP) - Réactions à la labellisation par le gouvernement de 67 pôles de compétitivité - dont six "mondiaux" et neuf à "vocation mondiale" - dotés de 1,5 milliard d'euros sur trois ans (2006-2008).

- Le Medef estime mardi que ces pôles de compétitivité "seront source de dynamisme pour l'activité économique et l'emploi de notre pays". "Le Medef, à travers son réseau territorial et les branches concernées, doit soutenir les pouvoirs publics dans leurs initiatives en faveur d'une meilleure compétitivité de nos entreprises".

- La CFE-CGC s'insurge contre la labellisation de 67 pôles de compétitivité, estimant que le gouvernement doit éviter un tel "saupoudrage" qui est "source d'inefficacité". Le secrétaire général de la CFE-CGC Jean Louis Walter, cité dans le communiqué, "exige une véritable politique industrielle qui combine l'innovation et la recherche", estimant qu'"il faut pour cela cibler les pôles de compétitivité et ne pas en éparpiller les moyens". Il juge "impératif de soutenir ceux qui seront porteurs de dynamisme, de croissance nouvelle et d'emplois très qualifiés".

- L'Association des petites villes de France (APVF) "se réjouit que la taille critique et l'envergure internationale des projets n'ait pas été l'unique critère d'évaluation et de sélection des pôles de compétitivité". "Il convient tout particulièrement de veiller à ce que la logique de compétitivité ne se traduise pas par une aggravation des inégalités territoriales, par un abandon des zones reculées et par un désengagement des pouvoirs publics".

- Le ministre de l'Outre-mer François Baroin a salué "le dynamisme et les potentialités de notre tissu économique et scientifique outre-mer", après la labellisation du pôle agro-nutrition en milieu tropical de La Réunion. "Le pôle agro-nutrition ambitionne de devenir une plate-forme technologique répondant aux standards français et européen, rayonnant dans tout l'Océan indien", a souligné M. Baroin, dans un communiqué.

- Le président de la région Bretagne Jean-Yves Le Drian (PS) se réjouit du choix du comité interministériel d'aménégament et de développement du territoire (CIADT) qui a retenu trois pôles de compétitivité pour la région. "Sur les 15 pôles mondiaux ou à vocation mondiale, deux sont bretons", souligne M. Le Drian, qui y voit une "preuve de dynamisme": Images et Réseaux, sur la télévision et la transmission numérique d'images, autour de Lannion, Brest et Rennes, et "Sea-nergie" autour des sciences et technologies de la mer, en collaboration avec la région Paca. Un autre projet breton a été sélectionné dans les 52 pôles à vocation nationale: "Valorial: l'alimentation de demain", en collaboration avec les Pays de la Loire.