ISTRES (Bouches-du-Rhône), 5 déc 2004 (AFP) - La municipalité d'Istres

(Bouches-du-Rhône) a déposé plainte lundi auprès du Procureur de la République

contre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) pour ne pas

avoir nettoyé les abords de la décharge à ciel ouvert d'Entressen, après une

pollution aux sacs plastiques, a fait savoir la mairie d'Istres dans un

communiqué.

Un violent mistral, à la mi-novembre, avait déchiré les filets et renversé les clôtures qui empêchaient les envols de plastiques aux abords de la décharge. La pollution s'est étendue depuis sur plusieurs dizaines d'hectares. Les écologistes et la mairie d'Istres ont tour à tour dénoncé "la passivité de la communauté urbaine de Marseille" qui gère la décharge. La mairie d'Istres a finalement déposé plainte contre elle, lui reprochant "le non-respect de ses obligations de nettoyage".

Le conseil municipal d'Istres avait voté jeudi à l'unanimité une motion autorisant le maire Michel Caillat (PS) à porter plainte, avant de défiler dimanche, au grand complet derrière une banderole, proclamant: "la (plaine de la) Crau n'est pas une décharge!".

Dans un communiqué, la Communauté urbaine a affirmé lundi que "150 mètres de filets mobiles provisoires" avaient été ré-installés sur le site. La MPM a ajouté avoir commencé lundi à remplacer des poteaux qui tiennent ces filets de protection, tandis que trente personnes nettoient le site. "Leur première mission a consisté à ramasser les déchets dans les secteurs les plus éloignés de la décharge et les zones sensibles, la base aérienne d'Istres et les canaux, afin d'éviter les inondations en cas de fortes pluies", a ajouté la MPM.

"Compte tenu des dégâts, plusieurs semaines seront toutefois nécessaires avant un retour à la normale", a-t-elle précisé.