VARSOVIE, 2 fév (AFP) - L'équipementier automobile français Faurecia (groupe PSA Peugeot Citroën) construit pour 7 M EUR près de Walbrzych (sud-ouest de la Pologne) un nouveau site de production de sièges pour les usines Ford en Belgique, a annoncé mercredi un responsable de Faurecia, Werner Hosung.

Le nouveau site, qui sera opérationnel avant juin, produira 1.700 sièges d'automobiles par jour, selon M. Hosung cité dans un communiqué de l'agence gouvernementale polonaise aux investissements étrangers PAIZ. Faurecia dispose déjà de trois autres usines dans la région de Walbrzych, où elle produit notamment des sièges, des isolements thermiques, des tableaux de bords et des revêtements de portes et de sols pour Volkswagen, Volvo, Renault et Nissan.

Présent en Pologne depuis 1998, Faurecia fonctionne dans 27 pays, employant au total quelque 60.000 salariés.