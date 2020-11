MILAN (Italie), 8 juil (AFP) - Un troisième consortium est en cours de

mise au point avec la participation du groupe français Bouygues et de l'allemand Strabag pour se porter candidat à la construction du pont sur le détroit de Messine, a annoncé jeudi Luisa Todini, présidente de la société de construction Todini.



Ce consortium qui sera emmené par Bouygues, a déjà atteint la "masse critique nécessaire" pour se porter candidat en tant que maître d'oeuvre de l'ouvrage, a estimé Mme Todini. La société publique Stretto di Messina qui gérera la construction puis la gestion du pont a annoncé récemment avoir décidé de repousser au 15 septembre la date butoir pour la présentation des candidatures préliminaires alors que la date butoir avait été fixée initialement au 13 juillet.

Cette prolongation vise à permettre aux plus grands nombres d'entreprises de participer à l'appel d'offre, a expliqué Stretto di Messina. Mais selon l'agence Ansa, c'est à la demande du consortium de Bouygues que cette date a été repoussée. Les deux autres consortiums candidats comme maître d'oeuvre sont celui emmené par l'italien Astaldi et l'autre avec l'italien Impregilo et le français Vinci.

Le pont sur le détroit de Messine est un chantier d'un coût total d'environ 6 milliards d'euros qui permettra de relier la Sicile et la péninsule et qui devrait débuter fin 2005, selon la société concessionnaire. Une fois terminé, en principe fin 2011, cet ouvrage sera le plus grand pont suspendu au monde avec une portée centrale de 3.360 mètres, à 64 mètres au-dessus de la mer, pour une longueur totale de 3.690 mètres.