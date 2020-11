PARIS, 21 avr 2005 (AFP) - Le Port autonome de Paris (PAP) a enregistré en

2004 un chiffre d'affaires et un trafic stables, selon les chiffres présentés

jeudi en même temps que ses projets de réaménagement de ses ports dans l'est

parisien.

Le chiffre d'affaires de PAP est resté stable en 2004 (+0,7%) à 58,58 millions d'euros, contre 58,18 M EUR en 2003, ainsi que le transport de marchandises qui ont représenté 19,6 millions de tonnes en 2004 (-0,8%), a déclaré le président de PAP Jean-François Dalaise.

Le bénéfice net comptable diminue de 13,5% à 7,0 M EUR, contre 8,1 M EUR en 2003.

M. Dalaise s'est cependant félicité du "maintien" du chiffre d'affaires malgré un trafic "très dépendant" du transport des matériaux de construction (77% du trafic).

Ces résultats s'expliquent aussi par une "moins bonne campagne céréalière" et par la fermeture programmée de centrales électriques, ce qui entraîne une réduction du transport des produits pétroliers et du charbon, ont précisé les dirigeants du PAP.

Les investissements ont été en outre "exceptionnellement élevés" (40 millions d'euros en 2004), notamment pour la mise en sécurité d'entrepôts. Le président a insisté sur la nécessité d'une "diversification" des activités, en soulignant le "développement" du transport de conteneurs (de biens de consommation) et de déchets.

En outre 6 millions de passagers ont transité par les ports de Paris, en hausse de 6% par rapport à 2003, selon des chiffres révisés du PAP.

Les dirigeants du PAP ont souhaité "mieux s'insérer dans la ville" et "répondre aux besoins des citoyens", en réaménageant trois ports de l'est parisien, à Austerlitz, La Gare, et Tolbiac, dans le XIIIe arrondissement, dans le cadre d'un plan d'investissements de 183 millions d'euros pour les années 2004 à 2008, lancé en novembre dernier.