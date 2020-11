LISBONNE, 10 mai 2005 (AFP) - Le ministre portugais des Travaux publics et des Transports Mario Lino prévoit une relance du secteur de la construction au Portugal grâce à de nouveaux projets ambitieux d'investissements publics dans les prochaines années.

La construction d'un nouvel aéroport international ainsi que le réseau ferroviaire à grande vitesse sont des projets qui auront des répercussions très fortes dans le développement du pays dans les prochaines années, a déclaré M. Lino lors d'une rencontre avec des responsables du secteur du BTP.

M. Lino a reconnu que le ralentissement des investissements publics a contribué à la chute du secteur ces trois dernières années, mais a indiqué que les projets actuels allaient permettre un changement important de cette situation. Le gouvernement s'apprête à dévoiler en juin son programme d'investissements publics.

Le ministre a souligné en outre l'importance de faire de plus en plus appel aux nouvelles technologies. Il a en outre promis des aides aux sociétés les plus innovantes. Le président de l'AECOPS (Association des sociétés de construction et des Travaux publics), Joaquim Fortunato, a de son côté décrit un secteur en pleine crise. Il a par ailleurs rappelé l'importance du secteur de la construction et des travaux publics dans la création d'emplois et la croissance de l'économie.

Outre la construction d'un nouvel aéroport international dans les environs de Lisbonne, la première des quatre liaisons ferroviaires à grande vitesse, (TGV) permettant de relier le Portugal et l'Espagne, doit être opérationnelle en 2009.