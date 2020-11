LISBONNE, 18 mai 2005 (AFP) - Le projet de construction d'une nouvelle liaison routière sur l'estuaire du Tage à Lisbonne annoncé par le gouvernement précédent de centre-droit n'est plus une priorité, a indiqué mercredi le ministre socialiste des Transports et des Travaux publics.

Le pont entre Algès et Trafaria (sud de Lisbonne) n'est plus une priorité pour le gouvernement, a déclaré Mario Lino, le ministre des Transports, devant la commission parlementaire des Travaux publics. Le projet n'a toutefois pas été jeté aux oubliettes, a-t-il ajouté. La priorité du gouvernement sera la construction d'une nouvelle liaison ferroviaire dont l'implantation la plus probable se situerait au niveau du quartier de Chelas (est de Lisbonne) et du Barreiro (rive sud).

L'ancien ministre des Transports avait annoncé au début de l'année la construction d'un pont entre les deux rives du Tage pour un montant de 550 à 750 millions d'euros.

Jusqu'en 1998, Lisbonne comptait un seul pont. Le pont suspendu 25 avril, ouvert en 1966 et d'une longueur de trois kilomètres, était devenu insuffisant pour la circulation automobile. Le pont accueille aussi le train depuis la fin des années 90.

La construction au nord de la ville du pont Vasco de Gama, l'un des plus longs d'Europe, avec 17,2 km dont 12,3 km au-dessus du Tage, avait coïncidé avec l'exposition universelle de 1998.