PARIS, 30 août 2005 (AFP) - Le Parti Socialiste accuse mardi le gouvernement d'avoir "démantelé" la politique du logement social et réclame un "effort sans précédent de construction et de réhabilitation", après le nouvel incendie à Paris qui a coûté la vie à 7 personnes.

"Depuis plus de trois années, le gouvernement a démantelé méticuleusement les outils et les financements de la politique du logement social", déclare le PS dans un communiqué. Il critique "le désengagement de l'Etat" à qui il reproche en particulier de ne pas appliquer la loi Solidarité et rénovation urbaine (SRU) et "l'obligation de 20% de logements sociaux dans chaque commune". La loi SRU de décembre 2000 contraint la plupart des communes urbaines ayant moins de 20% de logements sociaux à rattraper leur retard, sous peine de sanctions financières.

Le PS, qui exprime "sa plus profonde émotion devant le nouveau drame", estime que l'incendie de lundi soir "vient confirmer l'ampleur et les dangers de la situation du logement en Ile-de-France et dans notre pays qui touche plus de 3 millions de personnes".

Soulignant que la Région Ile-de-France comme la municipalité de Bertrand Delanoë "ont engagé une politique volontariste", le PS estime que "la politique du logement doit être une politique nationale". Il demande au gouvernement "de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour qu'un effort sans précédent de construction et de réhabilitation soit engagé".