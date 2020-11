ADDIS ABEBA, 15 jan (AFP) - Le groupe hôtelier français Accor et le groupe koweitien Kharafi ont signé un contrat de 17 millions de dollars avec la ville d'Addis Abeba pour la construction de deux hôtels dans la capitale éthiopienne, a-t-on appris samedi auprès du groupe français.

"Le directeur général pour l'Afrique et le Proche-Orient en partenariat avec le groupe Kharafi a signé hier (vendredi) un contrat avec la municipalité d'Addis Abeba pour financer la construction d'un Novotel et d'un Ibis à hauteur de 17 millions de dollars", a déclaré à l'AFP le directeur du développement Accor Afrique, Dominique Landreau.

Il s'agit du premier investissement du groupe hôtelier français en Ethiopie. "L'Ethiopie est un pays stratégique en Afrique de par sa situation géographique entre le Proche-Orient, l'Afrique noire et l'Afrique de l'Est", a expliqué M. Landreau.

Le groupe Kharafi a pour sa part construit le nouvel aéroport d'Addis Abeba en 2003. "Ce groupe connaît l'Ethiopie, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu nous associer avec eux", a commenté le représentant d'Accor, sans donner de précision sur la part respective de chaque partenaire dans cette association.

La construction des deux hôtels situés à l'angle de la plus grande place d'Addis Abeba, Meskel Square, et de la route menant à l'aéroport, devra commencer "après la saison des pluies, aux environs de début novembre", a ajouté M. Landreau. "L'entreprise Total et la brasserie Castel font partie des rares investisseurs français présents en Ethiopie jusqu'à présent, c'est donc une très bonne nouvelle pour le pays", a commenté un diplomate français ayant requis l'anonymat.

Le groupe Accor, créé en 1967, est spécialisé dans l'hôtellerie. Il est présent dans 140 pays avec près de 4.000 hotels.