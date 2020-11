FLEURY-MÉROGIS (Essonne), 14 mars 2005 (AFP) - Le garde des Sceaux Dominique Perben a estimé que "l'accueil des familles de détenus est un élément d'humanisation important" en inaugurant lundi le chantier des trois chalets qui permettront d'accueillir ces familles à Fleury-Mérogis.

Le ministre a précisé que le budget prévu dans le plan de rénovation des prisons lancé en septembre 2002 représentait 382 millions d'euros pour Fleury-Mérogis et 205 millions d'euros pour les Baumettes à Marseille. En outre, des crédits d'études d'une trentaine de millions d'euros sont consacrés aux rénovation de Fresnes (Val-de-Marne) et La Santé (Paris) dont les travaux ne sont pas envisagés avant 2008.

Trois chalets en bois accueilleront dans des conditions correctes les familles des détenus dès mars 2006, l'un devant le centre des jeunes détenus (CJD), les deux autres devant les maisons d'arrêt des hommes et des femmes.

Coût de l'opération: 2,5 millions d'euros. Les nouveaux locaux prévoient notamment des espaces jeux pour les enfants et des points de rencontre avec les associations.

M. Perben a visité un des abris actuels, exigu et totalement obsolète, qui a vu passer "4.000 adultes et 1.000 enfants en un an" selon la présidente de Soutien Ecoute Prison, Marie-Liesse Peletier.

Le ministre a rencontré "les associations qui apportent leur concours à l'oeuvre de justice en accompagnant les familles et en les aidant à assurer le lien très important avec les détenus", a-t-il souligné. Avec plus de 200.000 m2 sur un domaine de près de 160 ha la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis mise en service en 1968 reste le plus grand centre pénitentiaire d'Europe.

Sa rénovation, entamée en 2002, doit s'achever entre 2012 et 2014. La capacité théorique d'accueil devrait passer de 3.200 à 3.850 détenus. Actuellement, 3.849 personnes sont détenues à Fleury).