PARIS, 17 juil 2005 (AFP) - L'appel à candidatures pour la privatisation des autoroutes ASF, Sanef et APRR sera lancé lundi matin avec une remise des offres fixée au 22 août et un choix des lauréats à l'automne, annoncent dans un entretien à paraître lundi dans Les Echos les ministres de l'Economie Thierry Breton et des Transports Dominique Perben.

Le cahier des charges sera disponible lundi matin sur le site internet du ministère de l'Economie et des Finances, "la date de remise des offres est fixée au lundi 22 août", déclare M. Breton. "Ces offres auront un statut juridique +non liant+ même si elles devront proposer un prix, ce qui signifie qu'elles seront indicatives et que l'Etat les classera en fonction de différents paramètres", poursuit-il. Ensuite, l'Etat demandera des "offres fermes" et entrera "dans une logique de gré à gré, éventuellement sous forme de dialogue compétitif s'il y a plusieurs offres de qualité sur la même société, et finalisera son choix", ajoute-t-il. Selon lui, "l'intention du gouvernement" est de "choisir les lauréats à l'automne". "L'Etat préfèrera être payé en numéraire plutôt qu'en titres", a précisé le ministre de l'Economie sans donner de chiffre sur les recettes attendues des opérations. Le quotidien économique estime que ces privatisations pourraient rapporter 11 mds EUR à l'Etat. Les trois titres des sociétés autoroutières françaises ont profité vendredi des perspectives de cession de ses participations par l'Etat, mais les analystes tablaient plutôt sur des opérations échelonnées dans le temps.

