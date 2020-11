LISBONNE, 28 sept (AFP) - Sonae SGPS a porté plainte contre l'Etat

portugais et le papetier Portucel pour "non respect des règles établies"

entre

les deux parties dans le cadre de la seconde phase de privatisation de la

société de papier kraft Gescartao, a annoncé mardi le groupe.

Sonae rappelle dans un communiqué qu'Imocapital, une joint venture

contrôlée par Sonae et l'espagnol Europac, a été empêchée d'acquérir une

participation de 25% du capital de Gescartao.

Le gouvernement avait décidé en 2003 de mettre en vente sa part de 35% dans Gescartao détenue à travers le groupe papetier Portucel, lui-même en voie de privatisation. L'opération n'a finalement pas eu lieu en raison d'une OPA lancée par Portucel. Imocapital espère à présent "être indemnisée pour les préjudices subis" d'un montant supérieur "à 40 millions d'euros". Sonae précise par ailleurs que l'ordre de vente de la totalité de sa participation dans Portucel, dans le cadre de l'OPA lancée par le cimentier Semapa, a été donnée mardi. Cette opération devrait lui rapporter près de 75 millions d'euros. Début juillet, Semapa, qui a racheté récemment 30% du capital de Portucel à l'Etat, avait été contraint, par le gendarme de la bourse portugais, de lancer une OPA immédiate sur les 70% restants de Portucel. La CMVM avait estimé que Semapa détenait en fait 55% des droits de vote de Portucel, alors que le seuil de déclenchement d'une OPA est de 33%, car il lui attribuait les droits de vote (25%) liés aux actions détenues par le groupe Sonae.

