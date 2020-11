PAU, 15 mars 2005 (AFP) - La concertation publique sur le projet d'autoroute A65 Bordeaux-Pau qui devrait voir le jour en 2011 ou 2012, a débuté, a annoncé mardi à Pau Yves Massonet, directeur régional de l'équipement d'Aquitaine.

Cette autoroute en tracé neuf, d'un coût estimé à un milliard d'euros, relierait l'A62 Bordeaux-Toulouse à hauteur de Langon avec l'A64 au niveau de Pau. Le projet proposé est celui d'une autoroute concédée en totalité à une société autoroutière. Selon le calendrier actuel, le contrat de concession serait signé début 2007 avec premiers coups de pioche en 2008.

"L'objectif est de mettre Pau à moins de deux heures de Bordeaux contre deux heures et demi aujourd'hui", a expliqué M. Massonet. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique débutera à l'automne 2005.

L'ouvrage sera financé pour moitié, à savoir 500 millions d'euros par l'Etat et les collectivités locales, le reste étant à la charge de la société concessionnaire.

L'Etat prendrait à sa charge 250 M EUR, la région et les trois départements traversés par l'autoroute -Pyrénées-Atlantique, Landes et Gironde- verseraient les 250 M EUR restants. Le péage pour une voiture empruntant l'A65 de bout en bout est actuellement estimé entre 11 et 14 euros.