EPINAL, 2 sept 2004 (AFP) - Le conseil général des Vosges s'apprête à acquérir une ancienne base aérienne de l'OTAN pour y accueillir une plateforme logistique qui pourrait embaucher jusqu'à 1.500 personnes sur dix ans, a-t-on appris auprès du Conseil général jeudi. Une délégation d'élus vosgiens s'est rendue mercredi à Saran, près d'Orléans (Loiret), pour nouer des contacts avec le groupe Deret, entreprise familiale spécialisée dans la logistique, a indiqué le directeur de l'aménagement au Conseil général des Vosges, Didier Martin.

Le groupe Deret, qui travaille notamment pour des chaînes de parfumerie, de vente par correspondance et pour le secteur automobile, a évoqué un investissement de 300 millions d'euros et la création possible de 1.500 emplois sur dix ans sur la base de Damblain (Vosges), a indiqué M. Martin. Les premiers investissements interviendraient d'ici deux ans, a-t-il précisé.

Jointe à Saran, la direction de l'entreprise Deret a juste confirmé "un projet". Mardi, le conseil général des Vosges doit signer un protocole avec la Mission de Réalisation des Actifs Immobiliers du ministère de la défense pour le rachat des 308 hectares de l'ancienne base de l'Otan. La signature d'un protocole avec le groupe de logistique du Loiret est prévue pour le 13 septembre, selon le Conseil général des Vosges.