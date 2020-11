DUBAI, 11 juil (AFP) - Une banque de Bahreïn, la First Islamic Investment

Bank, et les promoteurs de la Cité des sports de Dubaï ont annoncé dimanche

un projet commun pour la construction d'un complexe résidentiel de 500 millions de dollars autour d'un parcours de golf dans cet émirat du Golfe.



Dans un communiqué, les deux partenaires précisent que la banque britannique HSBC va superviser les opérations financières et la compagnie américaine East West Partners la réalisation du projet. Le projet, baptisé "Hauteurs de la Victoire", sera réalisé sur un terrain de 2,3 millions de mètres carrés à la Cité des sports (Dubai Sports City-DSC), un projet de 2 milliards de dollars.

La Cité est l'un de 45 grands projets d'un parc d'attraction, Dubailand, de 5 mds USD, présenté comme la version moyen-orientale de Disneyland. "Prévu autour d'un parcours de golf à 18 trous, conçu par la vedette (sud-africaine) du golf Ernie Els (...), +les Hauteurs de la Victoire+ viendra compléter la panoplie de stades, académies de formation et autres installations sportives", selon le communiqué.

Dubai Sports City, d'une superficie de 4,6 millions de mètres carrés dans le désert, comprend quatre stades, dont un "à usage multiple" avec des gradins pouvant accueillir 25.000 spectateurs. Le tout devra être achevé dans quatre ans.

Ernie Els a été chargé de concevoir le parcours de golf, qui sera géré par Troon Golf, et le célèbre entraîneur, Butch Harmon, ouvrira une école alors que Manchester United lancera sa première école de football hors d'Europe. David Lloyd, l'ex-capitaine de l'équipe britannique à la Coupe Davis, va diriger une école de tennis.

Dubaï, qui se veut le haut lieu du tourisme et des affaires dans le Golfe, accueille cinq millions de visiteurs par an et ambitionne d'en recevoir 10 millions en 2007 et 40 millions en 2015. Centre régional des affaires, l'émirat s'est lancé, sous la houlette de son prince héritier, cheikh Mohammad Ben Rached Al-Maktoum, dans des projets colossaux de plusieurs milliards de dollars pour pallier le tarissement progressif de ses réserves pétrolières.