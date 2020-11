PARIS, 5 juil 2005 (AFP) - La Jordanie, Israël et l'Autorité palestinienne ont reçu l'accord de pays donateurs pour financer une étude de faisabilité du gigantesque projet de canal devant relier la mer Rouge à la mer Morte, a indiqué mardi la Banque mondiale à Paris.

"Sous les auspices de la Banque mondiale, la rencontre a enclenché un processus de mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre d'une étude de faisabilité et d'impact environnemental et social de l'acheminement d'eau entre la mer Rouge et la mer Morte", a indiqué la Banque mondiale dans un communiqué à l'issue de deux jours de réunion.

"Cette étude analysera la faisabilité d'un transfert d'eau de la mer Rouge vers la mer Morte afin d'endiguer la baisse du niveau de la mer Morte qui est d'environ un mètre par an", a ajouté la Banque qui "compte mettre en place et administrer un fond fiduciaire multi-donneurs afin de contribuer à la réalisation de cette étude".

L'étude appelée à durer 24 mois va coûter 15,5 millions de dollars, financés par le Japon, les Etats-Unis et des pays d'Europe comme la France, l'Italie, la Norvège et la Suède. Pour l'instant, a-t-on précisé auprès de la Banque, seule la France a confirmé sa participation au financement avec un montant de 3 millions d'euros. Les autres pays sont d'accord pour participer au financement, mais doivent confirmer le montant de leur engagement avant la fin de l'été, selon cette source.