MOSCOU, 14 déc (AFP) - Un projet de galerie vitrée de 4,5 km de longueur

s'étendant du sud à l'ouest de Moscou a été approuvé par le maire de Moscou

Iouri Loujkov, a rapporté mardi le quotidien Izvestia.

Reliant l'avenue Lénine (sud) à Moscou-City (ouest), sans passer par le centre, cette "rue de verre", un boyau de plexiglas imaginé par l'architecte Iouri Platonov, devrait abriter les promeneurs de la pluie et de la neige et détourner l'attention des touristes des chaussées défoncées et des murs écaillés des bâtiments, écrit le journal.

"C'est un projet unique, cela n'existe nulle part dans le monde. Ce sera très attrayant pour les touristes. Je l'approuve et je vous demande de le soutenir", a déclaré le maire adjoint Iossif Ordjonikidzé devant le Conseil pour l'architecture dont les membres, généralement friands de conflits, ont approuvé l'idée à l'unanimité.

M. Loujkov s'est déclaré convaincu de pouvoir trouver des investisseurs qui financeront le projet, soit en entier, soit par tronçons. Izvestia relève qu'il peut dans tous les cas compter sur le soutien du puissant groupe de sa femme, Inteko, actif dans l'immobilier mais aussi dans la production de matières plastiques.