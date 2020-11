MARSEILLE, 21 fév 2005 (AFP) - Le protocole d'accord sur la troisième phase d'Euroméditerranée, le grand projet d'aménagement du centre-ville de Marseille, devrait être signé fin mars entre les différentes collectivités locales impliquées dans son financement, a-t-on appris lundi dans un communiqué commun.

Une première réunion sur le contenu et le financement de la phase 2007-2012 du projet, chiffrée à 183 millions d'euros, a eu lieu lundi à la préfecture de région, entre la ville et la communauté urbaine de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône et le conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

"Les élus présents ont confirmé leur volonté de voir aboutir ce projet, sans contester ses objectifs ni ses ambitions, reste à se mettre d'accord sur les chiffres", a déclaré à l'AFP le préfet Christian Frémont, soulignant que l'effort demandé aux collectivités locales n'excéderait pas l'effort fait lors de la précédente phase de travaux, qu'elles avaient financés à hauteur de 66%.

L'Etat a répété qu'il n'investirait pas plus de 44 millions d'euros, soit 27% du coût global de ce projet d'intérêt national, dont 132 millions seront consacrés à la construction d'une Cité Méditerranée (nouvelle gare maritime, quartier d'affaires, salle de spectacle, musée, etc.) derrière le port autonome de Marseille, et 51 millions à l'aménagement de l'infrastructure routière le long du littoral.

"Nous sommes toujours décidés à apporter notre contribution, mais nous espérons que la solidarité nationale jouera davantage pour ce grand projet d'ampleur nationale", a déclaré le président du conseil régional Michel Vauzelle (PS). "En contrepartie, a-t-il ajouté, nous souhaitons être informés de ce qui est fait en matière de mixité sociale, de création d'emplois et de politique culturelle, afin que ce projet ne se résume pas à une opération immobilière".