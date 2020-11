MILAN, 16 mai 2005 (AFP) - L'homme d'affaires italien Stefano Ricucci a de nouveau augmenté sa participation dans le groupe de presse et d'édition RCS MediaGroup, la portant à 9,6%, contre 6,91% précédemment, selon le relevé publié lundi par l'autorité boursière italienne, la Consob.

Le titre RCS est au centre des spéculations depuis plusieurs semaines, son cours ayant progressé de plus de 17% en un mois et 35% depuis le début de l'année. M. Ricucci, qui est actif dans le secteur immobilier à Rome, a franchi la barre des 5% du capital du premier groupe italien de médias et d'édition début avril.

RCS MediaGroup est contrôlé par un pacte d'actionnaires détenant 57% du capital, le premier de ces actionnaires étant Mediobanca (13%) devant Fiat (10%).

Stefano Ricucci, connu pour ses prises de participation dans des banques italiennes, en particulier la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) et Banca Antonveneta est entré au capital de RCS MediaGroup en mai 2004, en même temps que l'homme d'affaires français Vincent Bolloré.