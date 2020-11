PARIS, 30 juin (AFP) - L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) s'est félicitée mercredi des mesures sur la mobilisation du parc de logements privés du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo.

Ce plan prévoit, avec le concours de l'Anah, de porter sur cinq ans à 40.000 par an le nombre de logements dits à loyers maîtrisés, contre 20.000 en 2004 ainsi que "la reconquête de logements vacants". Il prévoit dans ce cadre une exonération pendant trois ans de la contribution sur les revenus locatifs et une prime de 5.000 euros "en zone tendue" et de 2.000 euros sur le reste du territoire. L'Anah "se félicite de ces mesures", et estime qu'elles apporteront "une contribution décisive et immédiate au volet logement de ce plan", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le relèvement des primes pour la remise sur le marché des logements vacants sera soumis au prochain conseil d'administration de l'Anah, le 6 juillet prochain, a-t-elle encore précisé. En outre, elle s'associera "très étroitement" au dispositif de lutte contre l'habitat indigne qui doit être mis en place.

