PARIS, 17 sept 2004 (AFP) - L'exposition organisée depuis avril sur les

projets de réaménagement des Halles, qui s'est achevée vendredi, sera

prolongée en octobre par des "ateliers" où seront présentés les avis de 12.500

Parisiens sur les propositions des architectes, a annoncé la mairie.

Selon le communiqué de l'Hôtel de ville, 125.000 personnes ont défilé depuis cinq mois devant les maquettes et panneaux illustrant les quatre projets en lice, exposés dans la grande galerie du forum des Halles. Les quatre architectes -deux Français, Jean Nouvel et David Mangin, deux Néerlandais, Rem Koolhaas et Winy Maas- présentaient leur projet dans le cadre d'un marché de définition.

12.500 Parisiens ont donné leur avis dans les urnes mises en place à la sortie de l'exposition, sur les registres des mairies d'arrondissement, où avaient été mises en place des bornes interactives de présentation des projets, et via le site internet ouvert pour l'occasion, "www.projetleshalles.com", qui a enregistré plus de 90.000 connections et reste ouvert, précise la mairie. Pour prolonger cette concertation, la mairie organise le 9 octobre des "ateliers urbains sur le projet des Halles", où maîtres d'oeuvre, élus, associations, experts pourront prendre connaissance de l'avis donné par la population. Cette réunion de concertation sera la dernière avant le choix de la Commission d'appel d'offres, qui sera soumis à un vote du Conseil de Paris, précise-t-on à la mairie.

Une fois l'architecte choisi, une nouvelle concertation s'engagera sur les modifications éventuelles au projet.