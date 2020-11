PARIS, 5 oct 2004 (AFP) - Les quatre architectes retenus pour le

réaménagement des Halles à Paris ont revu leur projet à la demande de la

mairie, proposant une moindre densité de construction et donnant davantage de

place au jardin, selon les indications fournies mardi par l'Hôtel de ville.

Les architectes qui avaient été retenus en juin 2003 sont les Français Jean Nouvel et David Mangin et les Néerlandais Rem Koolhaas et Winy Maas. L'atelier Nouvel a diminué de moitié la densité construite par rapport à son projet initial, en transformant les bâtiments le long du jardin en "préaux", surfaces évidées pour des activités de loisirs.

Rem Koolhaas conserve ses "bouteilles de flacon" de toutes les couleurs, mais envisage de réduire le nombre des émergences, qui pourraient n'être plus de 6 contre 21 au départ.

David Mangin envisage une réduction de la densité d'occupation de son vaste Carreau, avec des patios et des émergences sur le toit, avec aussi le cours central de son jardin plus étroit. Winy Maas conserverait son "vitrail" horizontal, cinq mètres au-dessus du sol, mais donnerait à son "podium" une forme en dénivelés.