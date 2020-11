PARIS, 28 oct 2004 (AFP) - Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont

procédé à un réaménagement du gouvernement après le départ du ministre délégué

aux Personnes âgées Hubert Falco, qui a choisi de rester sénateur du Var et

maire de Toulon, a annoncé jeudi l'Elysée.

Aux termes de ce réaménagement, Catherine Vautrin, qui était secrétaire d'Etat à l'Intégration et à l'égalité des chances auprès de Jean-Louis Borloo, remplace Hubert Falco avec rang de secrétaire d'Etat aux Personnes âgées. Les attributions de Catherine Vautrin sont partagées entre deux autres membres du "pôle Cohésion sociale" de Jean-Louis Borloo.

Marc-Philippe Daubresse, qui était secrétaire d'Etat au Logement, a été promu ministre délégué au Logement et à la Ville. Nelly Olin, qui était ministre déléguée à la Lutte contre la précarité et l'exclusion, a été nommée ministre déléguée à l'Intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion.

"Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions d'Hubert Falco, ministre délégué aux Personnes âgées, à la demande de ce dernier", a indiqué l'Elysée. Ministre délégué auprès de Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé et de la protection sociale, Hubert Falco a participé mercredi à son dernier Conseil des ministres.

Hubert Falco, qui a retrouvé son siège de sénateur en septembre, a expliqué son départ du gouvernement par sa volonté de rester maire de Toulon, alors que le président Jacques Chirac a réaffirmé qu'il n'accepterait plus le cumul entre les deux fonctions. Depuis son entrée au gouvernement en 2002, il avait bénéficié d'une dérogation en raison de la spécificité de la situation politique de sa ville, Toulon, qu'il avait ravie au Front national aux municipales de 2001