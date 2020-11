BAGDAD, 6 juil (AFP) - Les Etats-Unis ont attribué jusqu'à la date

du 30 juin des contrats d'un montant de 6 milliards de dollars, ce qui

correspond au tiers des 18,4 mds USD consacrés à la reconstruction de l'Irak, selon une responsable américaine basée à Bagdad.



"De janvier au 30 juin, ces contrats ont été signés avec des centaines d'entrepreneurs", a déclaré mardi Amy Burns, la porte-parole du Project and Contracting Office (PCO) qui a remplacé le Program Management Office (PMO, ajoutant que 2.300 projets avaient été identifiés.

"Cela va des gros projets d'infrastructure aux petits projets locaux destinés à améliorer les conditions de vie des Irakiens", a dit Mme Burns. Balayant les critiques sur la lenteur de la reconstruction, elle a assuré que les progrès étaient effectifs.

"Rome n'a pas été bâtie en une journée et l'Irak ne le sera pas non plus", a-t-elle déclaré aux journalistes, affirmant que ses services "combinaient les petits projets avec les plus gros pour accélérer la reconstruction de l'Irak".

Selon Mme Burns, la reconstruction de l'Irak prendrait trois ans. "C'est un long processus mais notre travail s'accélère". Elle a assuré que de nombreux contrats directs et de contrats de sous-traitance avaient été confiés aux Irakiens. "Dans différentes villes comme Bagdad, Falloujah, Mossoul, Najaf, Kerbala, Baaqouba et Tikrit, de nombreux contrats sont allés aux Irakiens", a déclaré Mme Burns.

Elle n'a toutefois pas précisé le montant de l'argent dépensé. Selon un rapport américain publié récemment, seuls 2% des 18,4 mds USD engagés en 2003 par les Etats-Unis pour reconstruire l'Irak ont été dépensés. Ce rapport, établi par les services du budget de la Maison Blanche, montre que 366 M USD avaient été déboursés à la date 22 juin sur l'enveloppe totale de l'Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF).

"L'effort de reconstruction progresse", affirme le rapport, qui reconnaît cependant que les opérations engagées ont été freinées par la persistance de la violence, marquée par des attentats et des enlèvements d'étrangers.

Mme Burns a souligné les difficultés du travail de reconstruction dans les conditions de sécurité actuelles, tout en répétant qu'il continuait.

Le 15 juin, la Banque mondiale a estime à 37,5 mds USD les besoins de reconstruction sans avancer de calendrier précis pour cette opération. "Sur la base d'une étude faite il y a quelques mois, la BM estime à 35,5 mds USD les dépenses de reconstruction de l'Irak dans une première étape, auxquels s'ajouteront deux autres mds USD dans une étape ultérieure", avait déclaré au journal Joseph Saba, responsable du dossier irakien à la BM.

M. Saba avait affirmé que le programme de reconstruction "démarrerait effectivement dans les six à huit prochains mois", mais il n'avait pu donner un calendrier précis pour le déroulement des opérations. "Personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Peut-être pourrons-nous faire quelque chose dans un an, ou dans dix ans, personne n'en sait rien du tout", avait-il ajouté.

Il avait toutefois indiqué que quatre axes de travail avaient été dégagés par les promoteurs du programme: modernisation de la technologie et développement du commerce et de la communication, axe auquel seront consacrés 3 mds USD, réforme de l'enseignement, reconstruction des infrastructures, programme de promotion de la femme et de l'enfant. Trois M USD seront consacrés à la formation des Irakiens pour qu'ils trouvent du travail, avait dit aussi M. Saba.