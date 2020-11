PARIS, 4 oct 2004 (AFP) - Réduire la circulation automobile dans les villes

est la priorité de 58% des Français pour les dix ans à venir, selon un sondage

TNS-Sofres réalisé en prévision de la IVe Conférence des villes qui se tiendra

mercredi et jeudi au Palais des Congrès à Paris.

Ce sondage, rendu public lundi par l'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF), place la question de l'automobile en tête des préoccupations des Français, qui ne sont plus que 44% à juger prioritaire d'assurer dans les villes "une meilleure sécurité". Sujet de réflexion pour l'AMGVF à l'heure de la décentralisation, le dynamisme économique des villes ne vient qu'au quatrième rang des attentes des personnes interrogées (22%), qui accordent plus d'importance à la qualité de la vie dans les différents quartiers (46%) et aux relations entre les gens (40%).

Si 88% d'entre elles sont "très satisfaites" ou "plutôt satisfaites" de vivre dans leur commune de résidence, 62% ne souhaitant pas déménager dans les cinq ans à venir, 32% préféreraient habiter à la campagne, alors que la majorité (35%) habitent actuellement "en ville, mais pas au centre ville". Pour l'avenir, les Français n'en sont pas moins majoritairement pessimistes: 53% pensent que "dans une dizaine d'années, les gens vivront plutôt moins bien qu'aujourd'hui dans les villes". 27% pensent qu'ils y vivront "plutôt mieux" et 13% "ni mieux ni moins bien". 7% ne se prononcent pas.

La IVe Conférence des villes, à laquelle doivent participer les ministres Nicolas Sarkozy (Economie), Jean-Louis Borloo (Emploi) et Dominique de Villepin (Intérieur), sous la présidence de Jean-Marie Bockel, sénateur-maire de Mulhouse (Haut-Rhin), s'organisera autour de trois tables rondes: "la ville à développer", "la ville à partager", "la ville à inventer".

Le sondage a été réalisé les 22 et 23 septembre selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon national de 1.000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face.